北海道・旭川市の旭山動物園で、妻の遺体を園内の焼却炉で損壊したとして職員の男が逮捕されました。【写真で見る】犯行後も笑顔で勤務する鈴木容疑者（33）過去には取材でアザラシについて語る様子も今回の事件の疑問を、元神奈川県警捜査一課長の鳴海達之さんに聞きました。「夫婦の仲は良かった」という証言の一方…夫は妻を脅迫していたか日比麻音子キャスター：4月30日に逮捕となった旭山動物園の職員・鈴木達也容疑者（33