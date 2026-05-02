キングコングの西野亮廣が２日、神奈川県内で行われた製作総指揮、原作、脚本を手掛けたアニメ映画「えんとつ町のプペル〜約束の時計台〜」（廣田裕介監督）の舞台あいさつに登壇した。ステージでは絵本、映画、演劇などエンターテインメントを仕事にしている自身の原点について言及。劇場の少年、少女に向けて「親世代が８０年代後半から９０年代に何をしていたか分かりますか？」と語りかけ、「ネッシーという恐竜を探して