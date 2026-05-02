ホワイトソックス・村上宗隆【写真：ロイター】フルカウント

MLBの村上宗隆が12本塁打の活躍 ベナブル監督が感じた「異能」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 4月終了時点で、両リーグトップタイとなる12本塁打を放つホワイトソックス
  • ベナブル監督は、村上宗隆から感じた「異能」について明かした
  • 打席での辛抱強さや、打率では測れない出塁能力の高さも際立っている
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