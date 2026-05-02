妻の遺体を燃やしたとして飼育員の男が逮捕された事件で、焼却炉の近くで荷物を下ろす男の姿が防犯カメラに映っていたことがわかりました。2日に送検された北海道旭川市の旭山動物園の飼育員・鈴木達也容疑者は3月31日ごろ、動物園の焼却炉に妻の由衣さんの遺体を運び込み、燃やすなどして損壊した疑いがもたれています。捜査関係者によりますと、3月31日午後9時ごろ、鈴木容疑者が車で動物園を訪れ、焼却炉に近い職員用の門周辺で