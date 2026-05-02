ドジャース移籍後初めて、開幕から二刀流での出場を続けている大谷翔平（31）。4月を終え、もはや当然のように異次元の数字を叩き出している。スポーツ紙記者が語る。 【写真】スイートルームを指差して…大谷がホームラン後に見せている「真美子さんポーズ」。試合後、グラウンドから家族に笑顔で手を振る大谷も「4月は投手として5試合に先発登板し、防御率は驚異の0.60。規定投球回はギリギリのラインですが、このままいけばサ