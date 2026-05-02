【イスタンブール共同】イラン北西部ザンジャン州で1日、不発弾処理中に爆発が起き、作業に当たっていた革命防衛隊員14人が死亡、2人が負傷した。同州では大量の子爆弾を広範囲にまき散らし不発弾を残すクラスター（集束）弾が使われ、農地など広範囲が危険にさらされていたという。地元メディアが伝えた。革命防衛隊の爆発物処理班がザンジャン州でこれまでに1万5千以上の不発弾を処理したとしている。イスラエルメディアに