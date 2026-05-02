コスプレイヤーのえなこが、5月2日発売の『漫画アクション』5月19日号No.10で表紙・巻頭グラビアを飾った。“近所に住むお姉さん”をテーマにしたグラビアで、これまでとは異なる大人の魅力を見せている。【写真】水着で寝そべり無邪気な笑顔を見せるえなこ今回のグラビアでは、親しみやすさと色気を併せ持つ“近所のお姉さん”という設定のもと、思わず引き込まれるような世界観を展開。何気ない日常の中に潜む特別な空気感を