1月29日（現地時間28日）のフロリダ・マーリンズ戦に先発として好投しながらも、味方の援護に恵まれず敗戦投手となったロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平投手（31）。残念ながら真美子さんとの“特別な日”を勝利で飾ることができなかった。【写真】真美子さんらが登場曲セレクト「MRS.SASAKI」表記された佐々木朗希の妻この日のドジャー・スタジアムでは「ウィメンズナイト」イベントが開催され、選手たちは妻や恋人が選ん