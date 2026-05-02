私はエイコ。ひとり息子のキョウスケのことを厳しく育ててきました。そのかいあって現在高校2年生のキョウスケは、トップレベルの進学校に通う優等生。しかし最近のキョウスケはとても無愛想で、まるで会話が成立しないのです。一方で妹のカヤのところの甥っ子のライタくんは愛想がよくて誰とでも楽しく話します。私が思わず「ライタくんみたいな子がよかった」とこぼすと、キョウスケは何も言わずに自分の部屋へ戻っていったので