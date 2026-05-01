スマホケースは使う人の個性が出る分、どんなものを使っているのか、意外と見られているもの！今回は、感度高めなイマドキガールたちの「スマホケース事情」を教えてもらいました。推しとのコラボグッズや人気ブランドのアイテムなど、個性あふれる愛用品を、ぜひ参考にして♡LOVE BUZZ ITEM vol.50THEME：お気に入りのスマホケースRay♥Campus GirlとRay♥Influencerの連載企画。今回は、感度高めなイマドキガール