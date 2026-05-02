えっ…自分の「ETC」が使えなくなる!? あなたのクルマの“車載器”が突然「使用不可」に！高速道路を利用する際、料金所でいちいち停止してお金を取り出す手間を省いてくれる「ETCETC車載器）」。今やドライバーにとってなくてはならない必須装備ですが、近年「自分のクルマに付いているETCが将来使えなくなるらしい」という不穏な噂が広まっています。【画像】「ええぇぇ！」 これが「使えなくなるETC」の見分け方です！