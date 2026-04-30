北海道・旭川市内に住む女性の行方が3月末から分からなくなっている事件。4月23日、夫である30代男性が警察による任意の事情聴取に応じ、「旭山動物園の焼却炉に妻の遺体を遺棄した」「遺体を数時間にわたって燃やした」と話したほか、殺害をほのめかす供述をしているが、いまだ遺体は発見されていない。【写真を見る】供述があった旭山動物園の焼却炉、“遺体なき殺人”の捜査が難航したワケとはしかし、事態は4月30日に進展