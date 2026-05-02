ある日の深夜0時頃、Xに「夜行バスに赤ちゃん連れてくなよ…流石に…」「夜泣きやばい」との投稿があった。 この投稿をしたアカウントは翌日の昼、「舌打ちが聞こえてくる殺気立った車内だったな」と振り返り「他人の赤ちゃんの夜泣きを夜行バスでは仏でも許されないと思う」と意見を表明している。 車内に赤ちゃんの泣き声が響いていたら、多くの乗客は就寝を妨げられるだろう。翌日の仕事や予定に支障が出たり、体調にも影響