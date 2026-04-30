反町隆史（52）主演の『GTO』（フジテレビ系）が、28年ぶりに連続ドラマとして復活することが明らかになった。7月20日から“月10ドラマ枠”での放送となる。同作は元暴走族の教師・鬼塚英吉が型破りなスタイルで、生徒や学校が抱える問題に向き合っていく学園ドラマ。1998年の放送当時は、反町演じる鬼塚の破天荒なキャラクターと熱いメッセージ性が共感を呼び、社会現象的な人気を集めた。2024年4月には一夜限りのスペシャルドラ