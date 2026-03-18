「すごい愛情が伝わったよね」と感嘆の声を漏らしたのは、俳優の田中みな実。10日深夜にゲスト出演した、ニッポン放送のラジオ番組『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00〜28:30)で、ある人物からのメッセージに感激するあまり涙を浮かべる場面があった。田中みな実○「本気のメッセージ」「すごい愛情が伝わった」3月末で終了する同番組。この日は、南海キャンディーズ山里亮太が音声メッセージで、「一緒にバラ