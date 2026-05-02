4月24日、JA全農京都の「宇治茶流通センター」（城陽市）で宇治茶の初取引が開かれた。119点・計1125.7?が出品され、80社・計150人が来場した（昨年は86点・計806.7?、70社・計130人）。出品内訳は、宇治市1点・1?、宇治田原町2点・計4?、木津川市（加茂）1点・7?、和束町108点・計1084?、南山城村7点・計29.7?。平均落札価格は2万879円だった（昨年1万7098円）。最高落札価格は宇治市の手摘み・手もみ玉露で50万円。昨年38.