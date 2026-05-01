韓国で生後4カ月の息子を虐待して死亡させた「ヘドゥンちゃん事件」をめぐって、実母である30代の女が無期懲役判決を不服として控訴した。【関連】「あんたなんか必要ない」ヘドゥンちゃん実母の非道な蛮行4月29日、光州（クァンジュ）地裁・順天（スンチョン）支院によると、児童虐待犯罪の処罰等に関する特例法上の児童虐待殺害などの容疑で一審で無期懲役を言い渡された30代の女が先日、裁判所に控訴状を提出した。女は二審で、