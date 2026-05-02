4月16日（現地時間、以下同）、メキシコの首都・メキシコシティにある高級マンションの一室でカロリナ・フローレスさん（27）が死亡した状態で発見された。現場となったのはフローレスさん夫妻が同居する自宅であり、フローレスさんの夫による通報で事件が発覚。のちに、実際に事件が発生した日は前日の15日であることが判明した。【写真を見る】被害者のカロリナさん、ウェディングフォトやドレス姿を投稿していた大手紙国際