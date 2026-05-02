渡部建の恩人が登場。スキャンダル後の渡部は「マズいなっていう目をしてた」「憔悴しきってた」と、赤裸々に告白する場面があった。【映像】スキャンダル後の渡部建の姿『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくABEMAオリジナルバラエティー。千鳥がMCを務める。これまで番組では、アンジャッシュ渡部建が世間に許