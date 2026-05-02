持ち運びに便利なボトル用ストラップは、特定のアイテム専用の商品が多く、ペットボトルとマイボトルは兼用できないことに不便さを感じていました。そんな中、セリアでついにボトルのタイプを選ばず使えるホルダーを発見！好きなストラップと組み合わせることで、賢くおしゃれにボトルを持ち運べます。さらに嬉しい機能も！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ドリンクボトル用ストラップホルダー価格：￥110（税込）サイズ