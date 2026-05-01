オーストラリア南部で4月29日、小型機が格納庫に墜落し、現地メディアによりますと、飛行中だった訓練生の日本人男性ら2人が死亡したほか、10人が重軽傷を負いました。現地警察などによりますと、オーストラリア南部のパラフィールド空港で4月29日午後、訓練飛行中の小型機が格納庫に墜落しました。現地メディアなどによりますとこの事故で小型機に乗っていた24歳の日本人の訓練生の男性と29歳のオーストラリア人の教官が死亡しま