元モーニング娘リーダーでタレント藤本美貴（41）が2日、フジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜午前11時）に出演。アイドル時代のあざとい行動について語った。ゲストは、9人組み女性アイドルユニット「NiziU」のMAYAとAYAKAでそれぞれ「メンバーで一番あざといのは誰？」と質問をぶつけた直後、庄司智春が「ミキティさん、ライブのときにね…」と話を振ると藤本は「ライブの時、この人って決めたら、ずっとその人見て踊って、