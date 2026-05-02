厚生労働省は、精神疾患がある患者への専門的な診療を巡り、再診のみ認めていたオンライン診療を、初診から認める。通院が難しいひきこもりやうつ病の患者を適切な受診につなげる狙い。6月から、公的医療保険の適用対象となる。これまでは、オンライン診療では患者の様子や言動などの情報が十分に得られない可能性があるとして、原則としてかかりつけ医による再診のみ認められていた。患者らが「受診のハードルが下がる」とし