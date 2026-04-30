服を脱がせて胸を露出させた「診察に必要なレントゲン撮影をするので、上の服を脱いでください」入院していた女子高生Aさん（当時18歳）の病室を訪れた放射線技師は、移動型のレントゲン装置を操作しながらそう言ったという。言われるがままに応じたAさん。しかし後日、Aさんが主治医にレントゲン撮影の結果をたずねると、「レントゲン撮影を指示したことはない」と言われたのだ。いったい何が起きたのだろうか──。「’26年１月2