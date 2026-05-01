3月13日からスタートしている嵐のラストツアー『We are ARASHI』。4月24日からは3日間「みずほPayPayドーム福岡」で公演。5月31日の活動終了まで約1か月となった。【写真】松潤の分だけがない！発表された「ぬいぐるみ」販売の告知そんなタイミングで新商品として発表されたのが、嵐のオリジナルぬいぐるみ。この公式グッズについて、松本潤の“こだわり”がファンの間で話題になっている。「ぬいぐるみとして発売されるのは5