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ヒカル、1日投稿の動画の収益化がストップ「謎の圧力がかかった」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • ヒカルが2日にXを更新し、1日に投稿した動画の収益化が停止したことを報告
  • 「収益化 利用不可」などの画面を公開し「謎の圧力がかかりました」と言及
  • 「力尽きたらごめんなさい」と視聴者に謝罪、動画が消える可能性も「伝えた
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