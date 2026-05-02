シウマイ・シウマイ弁当などで人気の「崎陽軒」（横浜市）が2026年4月30日、定番商品「横濱チャーハン」の内容を変更することを発表した。エビがチャーハンのトッピング→チリソースに「横濱チャーハン」は、同店公式サイトでは「半世紀以上に渡り愛され続ける、隠れた名品」とうたう人気商品だ。「昔ながらのヤキメシの面影が残る懐かしい風味と、パラッとした食感が人気のチャーハンが自慢のお弁当」だという。30日、公式Xアカウ