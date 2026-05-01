news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「玉突き事故後に刃物で刺したか 『あおり運転に腹が立った』」についてお伝えします。◇4月29日夜、千葉県野田市の路上で事件が起きました。殺人未遂の疑いで逮捕されたのは、井上純一容疑者（44）です。警察によりますと、井上容疑者が運転する車が前を走る車に追突。3台が絡む玉突き事故を起こします。その直後、追突された車から50代の運転手が降りようとしたところ、井