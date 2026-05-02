沖縄・那覇市で4月25、26日に開催された「第2回 島ぜんぶでお〜きな祭 沖縄国際文化祭」で行われた一般参加のカラオケ大会に、「SPEED」の元メンバー・上原多香子（43）がステージ上で仲間たちと歌い踊る姿が話題になった。現場で目撃したというお笑いコンビ「飛び石連休」藤井ペイジ（54）が自身の?で、《沖縄の祭りで、一般参加者向けのカラオケコンテストが始まったばかりだが、SPEED歌ってる4人組の中にどう見ても本物が混じ