内定が出やすい人出にくい人は何が違うのか。かつてアナウンサー試験に100連敗し、これまで多くの就活生・転職者の相談に乗っている気象キャスターの佐藤圭一さんは「私自身の失敗経験から言えるのは、面接時の質問に常にポジティブな回答をすればいいわけではないということだ。内定が出にくい人の原因は、その言動にある」という――。■内定が出にくい人の癖深刻な人手不足によって、新卒の就職活動ではエージェントや企業によ