Netflixドラマ「地獄に堕ちるわよ」が、配信早々に話題になっている。このドラマの中心人物のモデルは、歯に衣着せぬ発言でお茶の間を沸かせた六星占術の創始者・細木数子（1938〜2021）だ。【画像】細木数子（右）と、その娘の細木かおり氏豪快な話題に事欠かない女傑の姿を、養女・細木かおり氏が月刊文藝春秋の大特集「戦後80年の偉大なる変人才人」で明かしていた。その一部を紹介します。◆◆◆「母は、実に強かった」「