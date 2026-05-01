労働節に伴う大型連休中、大勢の人でにぎわう中国河南省鶴壁市の観光地＝昨年5月（共同）【北京共同】中国で1日、労働節（メーデー）に伴う5日間の大型連休が始まった。今年は中東情勢の悪化による燃料高で航空券が値上がりし、国内旅行を選ぶ人が増える見通し。海外旅行の需要も根強いが、関係が冷え込む日本は大手旅行会社の渡航先人気ランキングで「トップ10」圏外となった。中国メディアによると、連休中のエコノミークラ