「夏も近づく八十八夜」――。立春から数えて88日目、例年5月初旬は新茶の摘み取りが始まる目安とされる。2026年の「八十八夜」は5月2日にあたる。新茶シーズンを目前に控えたこの時期は、本来であれば店頭がにぎわい始めるタイミングだ。ところが今、静かな異変が起きている。香ばしい風味で親しまれてきた庶民の味「ほうじ茶」が、手に入りにくくなっているのだ。＊＊＊【写真を見る】世界のインフルエンサーたちに溺愛されるほ