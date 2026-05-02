元グラビアアイドルでタレントの森咲智美（32）が1日までに公開されたYouTube番組「NoBorder」最新回に出演。駆け出し時代の性被害について明かす場面があった。高校時代に受けたオーディションで「制服を着て縛られて目隠しをされて動画を撮られました。で、そのあと水着で動画を撮る、みたいな」と明かし「当時は自分も有名になりたかったですし、こういうものなのかなと思っていた」と振り返った。そのオーディションは密室で審