「母が宝くじで5万円当たった」と聞くと、運がいいと感じる一方で、「実際どれくらいの確率で当たるのだろう？」と気になる方も多いのではないでしょうか。 宝くじは夢のある商品ですが、その当選確率を正しく理解している人は意外と少ないものです。この記事では、ジャンボミニ宝くじで5万円が当たる確率を中心に、宝くじの仕組みや現実的な考え方についてわかりやすく解説します。 ジャンボミニで5万円が当たる確