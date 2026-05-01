8回の守備でマウンド付近に上がった打球を追いかけるも…【MLB】ツインズ 7ー1 Bジェイズ（日本時間1日・ミネソタ）ブルージェイズの岡本和真内野手が4月30日（日本時間5月1日）、敵地で行われたツインズ戦に「4番・三塁」で先発出場。8回の守備で痛恨の失策を犯して失点に絡み、実況も苦言を呈した。チームは1-7で逆転負けを喫し、連勝は2で止まった。岡本は1-4の8回の守備で、ジェファーズがフラフラと打ち上げたマウンド付