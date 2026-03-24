民放キー局で、アナウンサーの退社が相次いでいる。何が起きているのか。コラムニストの木村隆志さんは「以前よりも、アナウンサーにこだわるという意識が薄れている」という――。写真＝iStock.com／fatido※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／fatido■アナウンサー退職ラッシュが意味することアナウンサーの退社が次々に報じられ、そのたびに民放テレビ局の危機が叫ばれている。特にフジテレビは小澤陽子アナ、勝野健アナ