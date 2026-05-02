外務省外交史料館展示室（東京都港区）が複合施設「麻布台ヒルズ」（同）に移転してから入場者数が大幅に増加している。買い物客や利用者が展示室に立ち寄るようになり、移転後の入場者数が２日に３万人を突破する見通しだ。同史料館別館内にあった展示室は２０２３年９月に閉室し、２４年４月に近くの麻布台ヒルズに移転した。展示室の見学は無料で、１９４５年に米戦艦ミズーリ号で調印された降伏文書など歴史的な外交文書