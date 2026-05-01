日本水泳連盟の倉沢利彰競泳委員長が１日、都内で取材に応じ、パリ五輪代表の松山陸（２４）＝ガスワン＝が、自ら代表辞退届を提出していたことを明かした。３月の代表活動中に行動規範違反があった。倉沢氏が常務理事会に上申し、２６年度の強化事業への参加禁止と、ハイパフォーマンスセンター施設の無期限利用停止の処分が決定。その後、松山から代表を辞退する申し出があり、日本水連が受理した。倉沢氏は「本人の名誉の