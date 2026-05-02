北海道・旭山動物園の焼却炉で、妻の遺体を焼くなどした疑いで職員の男が逮捕された事件。男が犯行後、笑顔で勤務する姿をJNNのカメラが捉えていました。【写真で見る】犯行から6日後、職場で同僚と談笑する鈴木達也容疑者（33）犯行後、笑顔で勤務する鈴木容疑者の姿が…事件発覚日も“普通”に出勤北海道・旭山動物園の職員・鈴木達也容疑者（33）。動物園の中にある焼却炉で妻・由衣さんの遺体を損壊した疑いで、4月30日に逮捕