7月31日に公開されるディズニーの実写映画『モアナと伝説の海』の日本版ポスターが公開された。 参考：ドウェイン・ジョンソン演じるマウイも登場実写版『モアナと伝説の海』本予告公開 本作は、2017年に日本公開された長編アニメーション『モアナと伝説の海』初の実写映画。“海に選ばれた”16歳の少女モアナの大冒険を描き出す。 実写版で監督を務めるのは、ミュージカル映画『ハミルトン』