今回は、45歳独身男性が突然結婚を考えた理由についてのエピソードを紹介します。「俺でも余裕で結婚できるじゃん」「俺は45歳の会社員です。大学も就職も地元で、これまで一度も家を出たことがなく、ずっと実家暮らしです。家事はすべて母にやってもらっているし、生活に困っていません。恋愛経験はゼロではありませんが、長続きしたことはありません。結婚したい気持ちもこれまでありませんでした。しかし先日、40代の某有名人が