電車内では、座席の使い方や荷物の置き方をめぐるトラブルが後を絶たない。2025年に日本民営鉄道協会が実施した「駅と電車内の迷惑行為ランキング」では、1位が「周囲に配慮せず咳やくしゃみをする（34.7％）」、2位が「座席の座り方（詰めない・足を伸ばす等）（31.9％）」、3位が「騒々しい会話・はしゃぎまわり（30.2％）」となっている。座席の使い方に対する不満は、依然として多くの利用者が感じている問題のひとつだ。山田