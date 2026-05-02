ロシア極東サハリンにある「サハリン2」の施設＝2006年10月（ロイター＝共同）ロシア極東の石油・天然ガス開発事業「サハリン2」で生産した原油を積んだタンカーが日本に到着することが2日、分かった。エネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡が封鎖状態となった後、ロシア産を調達するのは初めて。ウクライナ侵攻を理由とした欧米の経済制裁は対象外となる。経済産業省幹部が明らかにした。同省幹部によると、調達したのは石油元売