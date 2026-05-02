アメリカ・ニューヨークでいわゆる「空飛ぶタクシー」をマンハッタンから空港まで飛行させる初めての実証実験が始まり、報道陣に公開されました。記者リポート：いま空飛ぶクルマが離陸します。ヘリコプターと比べると音はかなり静かです。1日、公開されたのは、空飛ぶタクシーを手がけるアメリカの企業ジョビー・アビエーションが開発した電動の垂直離着陸機の実証飛行です。機体にはパイロットを含めて5人乗ることができ、6つの