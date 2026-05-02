スターバックス コーヒー ジャパンは、5月1日に日本で公開される映画『プラダを着た悪魔 2』を記念し、劇中のキャラクターにインスパイアされたカスタマイズビバレッジ2種を4月30日に紹介した。本企画は、アンディのコーヒー使用シーンをはじめ、長年愛されてきた同作のカルチャーをお祝いするコラボレーションだ。キャラクター「Miranda(ミランダ)」と「Andy(アンディ)」の味わいを表現した特別な一杯を、全国のスターバックス(一