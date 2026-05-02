４月３０日、日本将棋連盟の検討委員会が発表した女流棋士の妊娠・出産に関する新制度案について、福間女流五冠が会見を開きました。 将棋の福間香奈女流五冠は日本将棋連盟が定めていた「産前６週・産後８週にタイトル戦が重なる場合、対局者を変更する」という規定について「タイトルか出産かの二者択一を迫られる」として見直しを求めていました。 これを受け連盟は規定を削除し、４月３０日、新制度案が発表されました