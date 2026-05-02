米国・イスラエルとイランの間の戦争勃発後、ホルムズ海峡の封鎖から約200隻の船舶が脱出したことが明らかになった。AFP通信は1日（現地時間）、海運データ分析会社AXSマリンの資料を引用し、先月29日時点で湾岸海域（ペルシャ湾）に残っている商船数は913隻と把握されたと報じた。戦争が始まった2月28日当時の1114隻から約18％減少した。この期間に約200隻の船舶がホルムズ海峡を通過して抜け出したと推定される。詳細を見ると、