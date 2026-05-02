2日午後、ＪＲ磐越西線の列車が倒木と衝突する事故がありました。 2日午後1時過ぎ、JR磐越西線の豊実駅（新潟県阿賀町）と徳沢駅（福島県西会津町）の間で、新津駅発・会津若松駅行きの2両編成のワンマン列車が倒木に衝突しました。 列車には乗務員1人を含む約60人が乗っていましたが、けがをした人はいませんでした。 この事故により午後2時半現在、徳沢駅と津川駅の間の上下線で列車の運転を見合わせていて、一部列車に遅れと