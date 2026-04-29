明治時代に実在した看護師の大関和と鈴木雅をモデルにした朝ドラ『風、薫る』。放送開始から1カ月で不評にあえぐなか、ヒロインの一人を演じる見上愛（25）は撮影現場で気丈な振る舞いを見せていてーー。もっとも注目度が高いはずの初回さえ、世帯視聴率14.9％（ビデオリサーチ調べ、関東地区・以下同）と前作『ばけばけ』の初回16.0％を下回るスタートとなった『風、薫る』。4月27日に放送された第21回も14.5％と、振るわないまま